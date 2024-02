"Attenzione, c'è un finto prete in giro che chiede soldi": l'avviso del sindaco Valiante ai cittadini

Un uomo vestito da prete è stato segnalato in giro per le case di Baronissi (zona centro e Saragnano) a chiedere soldi alle famiglie. L'appello del sindaco Gianfranco Valiante sui social: “Si tratta di un impostore non avendo le parrocchie di Baronissi incaricato mai alcuno. In caso telefonare immediatamente ai Carabinieri”.