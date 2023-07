Esami e lauree falsati, in 33 saranno processati

Sono 33 le persone, tra studenti e genitori, finiti a processo al termine dell'indagine preliminare che ha condotto sotto giudizio - dopo stralcio - due ex dipendenti dell'Università di Salerno, accusati di accesso abusivo al sistema informatico, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e induzione indebita a dare utilità. In pratica, sarebbero riusciti ad alterare la carriera universitaria di almeno 34 studenti, facendo risultare esami, lauree e corsi superati, pur senza che gli stessi fossero mai stati sostenuti

L'indagine

Le indagini della Guardia di Finanza, dopo una denuncia presentata dallo stesso Ateneo, avevano permesso di rilevare delle irregolarità nella procedura di immatricolazione di due studenti, iscritti a Medicina, pur senza essersi classificati in graduatoria. In quell'occasione era emerso che l'iscrizione era stata effettuata materialmente da un dipendente dell'Università, attraverso l'accesso abusivo al sistema Informatico di segreteria. Le indagini evidenziarono che l'indagato era solito utilizzare le proprie credenziali per attestare falsamente esami universitari in realtà mai sostenuti dagli studenti beneficiati, in cambio di specifiche regalie. Il secondo dipendente - entrambi sono già sotto processo - avrebbe indirizzato al collega gli studenti che cercavano aiuto. Per alcuni studenti furono cambiate anche le rette universitarie e le fasce reddituali, in modo da pagare di meno. Altri otto imputati, dinanzi al gup, hanno invece patteggiato la pena. Per un solo, invece, ci sarà la messa alla prova. Per i restanti è stato disposto il rinvio a giudizio.