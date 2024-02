Fisciano, il Comune presenta il nuovo Piano di Raccolta Differenziata

Si terrà giovedì 29 febbraio, alle ore 12, la conferenza stampa di presentazione del nuovo piano di raccolta differenziata che la Fisciano Sviluppo Spa ed il Comune di Fisciano mettono in campo per promuovere sempre nuove pratiche sostenibili e ridurre ancor di più l’impatto ambientale. Il nuovo piano riguarderà le utenze domestiche ed il Campus Universitario.

I partecipanti

I relatori presenteranno il complesso lavoro svolto nei mesi precedenti che ha delineato il processo e ha determinato le modifiche apportate al piano.

Verrà comunicata, inoltre, la data di inaugurazione ed attivazione dell’eco-compattatore “MangiaPlastica”, che darà avvio, in via sperimentale, a premialità per i cittadini virtuosi. All’incontro con la stampa prenderanno parte: il sindaco Vincenzo Sessa, il professore Giovanni De Feo delegato del Rettore, Maria Concetta Dragonetto (responsabile progetti territoriali Centro-Sud-Conai) e Giacinta Liguori (responsabile dell’Area Sud-Comieco).