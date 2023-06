"Rilievi alterati alle Fonderie Pisano": assolti dirigenti e dipendenti dell'Arpac

Otto persone, tra cui tre dirigenti e cinque dipendenti dell’Arpac, che erano stati accusati di vari reati (come abuso d’ufficio e falso ideologico), in merito ad alcuni rilievi effettuati nel 2013 presso le Fonderie Pisano, sono stati assolti perché il “fatto non sussiste”.

I nomi

Si tratta di Vittorio Di Ruocco, dirigente responsabile dell’area territoriale Arpac dipartimento di Salerno; Gianluca Scoppa, dirigente dell’unità operativa Suoli, rifiuti e siti contaminati; Maria Rosaria Della Rocca, dirigente dell’unità operativa Aria e agenti fisici; gli impiegati Cosimo Maiorino Balducci, Lucio Ferrara, Giancarlo Germano, Rocco Laezza e Gerardo Risolo. Le motivazioni della sentenza saranno verbalizzate entro 90 giorni.