Due frane in poche ore fra Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina: è allarme

Due frane in poche ore lungo la strada statale che collega la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana, tra le province di Napoli e Salerno. Nel primo pomeriggio di oggi è franata una porzione di costone, che è finita sulla strada statale. Sul posto erano già intervenuti i carabinieri della compagnia di Sorrento che, in attesa dell'intervento dell'Anas, avevano limitato la circolazione a senso unico alternato. Una decisione che è stata determinate per la sicurezza degli automobilisti.

L'altra frana

Stamattina, lungo la statale Meta-Amalfi, un autobus privato con turisti a bordo è stato colpito da alcuni massi. Sul posto, al chilometro 6,675 della statale, in territorio di Piano di Sorrento, versante costa amalfitana, erano intervenuti i carabinieri e, fortunatamente, non ci sono stati feriti. I due cedimenti potrebbero essere collegati al violento maltempo che si è abbattuto sulla zona nella giornata di ieri.