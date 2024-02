Furti e "ronde", appello di Iannone (FdI) al Prefetto: "Più controlli, cittadini esasperati"

"Il Cilento è attanagliato da un'ondata di furti in appartamento che da circa un mese si ripetono in tanti comuni". A denunciarlo è il senatore salernitano di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, che è anche commissario del partito in Campania. "Mi viene segnalata da tanti sindaci ed amministratori locali una situazione disperata che non riescono a fronteggiare - precisa Iannone - con cittadini che addirittura si organizzano in ronde per pattugliare il territorio".

La preoccupazione

Iannone paventa "nuovi pericoli perché ci potrebbero essere incidenti dovuti ad equivoci in quanto, girando boschi ed aree più periferiche, i cittadini potrebbero scambiarsi vicendevolmente per ladri". Iannone rivolge, quindi, un appello al prefetto di Salerno Francesco Esposito "affinché - spiega - venga intrapresa un'iniziativa coordinata delle forze dell'ordine che debelli il fenomeno e liberi i cittadini dalla paura delle continue aggressioni. Solo con un'azione sinergica si può ripristinare il controllo del territorio. Sono certo che ci sarà la risposta dello Stato a tutela dei cittadini onesti"