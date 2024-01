Ladri in azione, in serata, ad Auletta. I malviventi hanno ripulito un'abitazione, per poi tentare un secondo colpo in un'altra casa, ma qualcosa è andato storto ed hanno desistito.

Le indagini

Le vittime del furto hanno allertato i carabinieri: si indaga, dunque, per risalire all'identità dei responsabili del furto.