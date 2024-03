Falco ferito: salvato dai Carabinieri Forestali di Buccino

In azione, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Buccino che, durante un servizio di prevenzione e di emergenza ambientale 1515, hanno ricevuto una chiamata da parte della Centrale Operativa di Eboli per un intervento di recupero di un rapace ferito. I militari hanno subito contattato la cittadina che aveva segnalato la circostanza per altre informazioni e dopo poco hanno raggiunto il luogo segnalato. Giunti a destinazione, i carabinieri hanno trovato un notevole esemplare di gheppio femmina adulta con la frattura all'epifisi prossimale dell'ulna. Il rapace, incapace di riprendere il volo, non poteva essere liberato in natura e, pertanto, raccolto con accortezza per non indurre ulteriore stress al pennuto, è stato consegnato ai veterinari dell’Asl di Salerno, Unità Operativa Veterinaria - area di Eboli/Buccino per le cure del caso. Il personale Asl ha provveduto poi al trasferimento del gheppio presso il centro di recupero animali selvatici di Napoli.

Curiosità

Il gheppio, rapace dall’aspetto fiero presente nel nostro Paese sia come migratore che come sedentario, si nutre di piccoli mammiferi, roditori, raramente conigli, piccoli rettili ed uccelli e ricopre un ruolo importante nella catena trofica, in particolare quale regolatore dell’equilibrio eco-sistemico in riferimento alle prede di medio-piccola taglia.