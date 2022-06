Nascondeva in casa hashish e pistola: arrestata 29enne a Giffoni

Blitz dei carabinieri cinofili antidroga all'interno dell'abitazione di una donna di 29 anni, a Giffoni Valle Piana, dove hanno rinvenuto e sequestrato 2,7 kg si hashish suddiviso, in panetti da 100 grammi cadauno, ed una pistola calibro 9 con matricola a brava,

L'arresto

La perquisizione domiciliare è stata effettuato lo scorso 10 giugno. La 29enne è stata tratta in arresto ma, a seguito dell'udienza di convalida, posta in libertà per mancanza di esigenze cautelari in quanto incensurata.