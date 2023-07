Due minori rapinati di scooter e cellulare, caccia ai banditi

Due minori sono stati rapinati a Giffoni Valle Piana mentre erano in scooter. Le vittime sono di Montecorvino Rovella. L'episodio è avvenuto l'altra sera

Il colpo

I due sono stati fermati da alcuni giovani poi minacciati affinchè consegnassero scooter e cellulare. Tutto questo dietro minaccia di una pistola, con la quale uno dei malviventi avrebbe poi colpito uno dei due minori alla testa. L'episodio si è registrato in via Aldo Moro. Indagano i carabinieri del nucleo operativo di Battipaglia, che hanno ritrovato la refurtiva intanto. Il lavoro investigativo prosegue, ora, per individuare i rapinatori.