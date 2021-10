Rottura della tubatura in via Vernieri: sospensione idrica ad horas, la mappa dei disagi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Salerno Sistemi Spa comunica che a causa di improvvisa rottura della tubazione sulla via Vernieri, si rende necessario sospendere ad horas l’erogazione idrica al fine di effettuare il relativo urgente ed indifferibile intervento riparativo, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via del Carmine

Via G. Lanzalone

Piazzetta Mons. Bolognini,

Via M. Paglia

Via N. Aversano

Via R. De Martino

Via G. Issapica

Via G. Avallone

Via M. Fundacario

Via F. Galdo

Via F. Pinto

Traversa G. Quaglia

Via. C. Longobardi

Via O. Tesaurerio

Via G. De Fenza

Via G. Randaccio

Via N. Giro

Via V. Pierro

Via M. Fabio

Via. G Fabio

Via D. Chelotti

Via A. Guglielmi

Traversa M. Ronga

Via F. La Francesca

via G. D'Avossa

Via S. Domenico Savio

Via M.F. Naccarella

Via P. Musandino

Via M. Platamone

Via M. De Angelis

Via M. Vernieri (civici nn. 1-2-3-4-5-6-8-10)

Via M. Pastore

Via. S. Caterina Alessandrina

Via G. Centola

Via C. L' Africano

Via. B. Poerio

Via M. Liberatore

Via G. Negri

Via P. De Granita (tratto compreso tra via M. Paglia e via G. Fabio)

Si prevede, salvo imprevisti, di ripristinare il regolare servizio idrico alle suddette vie, entro le ore 18 odierne. Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.