Inquinamento Fiume Sarno, la Regione stanzia 5 milioni. Aliberti: "E' un primo passo, la battaglia continua"

Dopo i ripetuti solleciti del sindaco di Scafati Pasquale Aliberti in merito all’inquinamento del Fiume Sarno, la Regione Campania ha stanziato circa 5 milioni di euro per il "ripristino della funzionalità idraulica dell'Alveo comune nocerino". Lavori che comporteranno la pulizia dell'ultimo tratto (800 m) dell'Alveo comune prima che si immetta nel Fiume Sarno e l'abbattimento del Ponte Marconi. Il decreto dirigenziale è stato firmato, ieri, dall’ingegnere Vacca (funzionario della Regione) dopo l’incontro con il Genio Civile, il Consorzio di Bonifica e il primo cittadino scafatese.

Il commento

Questi interventi – spiega Aliberti – consetiranno “al Rio Sguazzatorio di tornare a raccogliere solo una piccola parte della portata del dell'Alveo comunale e non come adesso succede, il 90% delle acque, cosa che determina gli allagamenti in Piazza Garibaldi e via Orta Longa”.Tutto questo è un primo passo, non è una vittoria finale ma quella di una battaglia che ci dà la speranza di essere sulla buona strada e non intendiamo fermarci. Lunedì invieremo le nostre relazioni al Vice Presidente Bonavitacola e agli organi inquirenti affinché tutti siano informati su quanto ancora rischiamo accada se dovesse venire a piovere. Stamattina ho avuto uno scambio di messaggi con l'on. Bonavitacola che si è dichiarato disponibile ad un incontro, anche su Scafati, per fare il punto sulle cose da farsi che, come me ritiene non abbiano colore politico. Poi continueremo la battaglia per l’inquinamento: proseguiremo già questa settimana l'azione di controllo sul territorio, cercando di premere affinché ci sia un'accelerazione sulla vicenda del completamento della Rete fognaria.