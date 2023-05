La critica di Lambiase: "La transizione energetica nei porti? Una promessa mancata"

L'ex consigliere comunale Gianpaolo Lambiase interviene sul tema dell'inquinamento ambientale legato alle navi commerciali e da crociera. "In un recente convegno a Salerno - spiega Lambiase - gli 'imprenditori del mare' e l'Autorità portuale hanno esplicitamente ammesso che le navi danneggiano pesantemente l'ambiente. Hanno dichiarato che: "L'elettrificazione delle banchine consente alle navi di spegnere i motori di bordo al fine di ridurre l'inquinamento. La tecnologia per elettrificare i porti è matura, in particolare per gli scali portuali inseriti direttamente nel tessuto urbano della città, può rappresentare una soluzione per abbattere le emissioni inquinanti. Nel settore delle crociere e dei traghetti oltre alla elettrificazione c'è necessità dell'uso di carburanti alternativi".

Transizione energetica

"Il Presidente dell'Autorità portuale Annunziata - continua Lambiase - ha reso noto che l'energia al porto sarà distribuita attraverso l'elettrodotto di via Ligea che attraverserà le gallerie di Porta Ovest" ed il Presidente di Salerno Container Terminal Gallozzi si è impegnato ad attrezzarsi (per i prossimi 5 anni?) con infrastrutture e mezzi elettrici per tutte le operazioni in banchina. Già a fine 2020 fu annunciata la rivoluzione "green" al porto di Salerno. Si stipulò un protocollo di intesa tra Autorità portuale, Comune e la società Terna spa per collegare il porto con la rete elettrica principale. Ho notizie certe che ci vorranno ancora anni per vedere il progetto realizzato. Nel frattempo bisogna avere pazienza e continuare a respirare "ossido di zolfo" che le navi commerciali e le navi da crociera rilasciano ogni giorno, non solo a via Ligea".