Energia interrotta da 2 settimane, il sindaco diffida il Servizio Elettrico Nazionale

“Il centro storico della frazione di Policastro Bussentino, nel Comune di Santa Marina, da oltre due settimane, è privo del servizio di pubblica illuminazione", lo denuncia il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato. Con l’obbligo del passaggio al mercato libero, Servizio Elettrico Nazionale, fornitore preesistente, ha dismesso senza preavviso il servizio a favore di questo Comune, il quale si vede ora costretto al buio perché, il nuovo fornitore prescelto da Consip per le pubbliche amministrazioni della Campania "Hera Comm S.p.A., per i tempi dilatati della burocrazia e la confusione di gestione delle pratiche, non ha attivato per tempo i propri servizi", sottolinea il primo cittadino.

La diffida

"Considerato che il problema sussiste da svariate settimane- precisa il sindaco- e non si è più nelle condizioni di rimandare oltre la presa dei provvedimenti di competenza, stante il disservizio ed il danno arrecato a cittadini e pubblica amministrazione; come Comune abbiamo deciso di diffidare ad horas le Società in indirizzo, ognuno per i propri doveri, al ripristino immediato del servizio di fornitura elettrica nel centro storico della fraz. Policastro nel Comune di Santa Marina, con riserva di agire presso le competenti sedi per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi e con ulteriore aggravio di spese”, ha concluso.