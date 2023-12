Ladri in azione San Pietro al Tanagro. I malviventi, come riporta OndaNews, si sono introdotti in un deposito di legna, prelevando soltanto 5 litri di gasolio. Successivamente, tagliata la catena e la recinzione, sono penetrati in un altro deposito, portando via attrezzi agricoli e da lavoro, salumi, formaggi, vino e addirittura 2 quintali di olio d'oliva.

Le indagini

La scoperta è stata fatta dai proprietari, che hanno prontamente segnalato l'accaduto ai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per avviare le indagini del caso. Nella stessa notte, i ladri hanno tentato un altro furto in un capannone agricolo situato in via Canali.