Addio a Gigi Galizia, Salerno piange il campione del canottaggio

Salerno piange la scomparsa di Luigi Galizia, scomparso a 62 anni dopo aver lottato contro un tumore che non gli ha lasciato scampo. Il 62enne era responsabile del settore pararowing della Canottieri Irno e solo lo scorso anno, ai Campionati italiani Master di Ravenna, aveva vinto l'ennesimo oro e un argento. "Galizia - scrive l'Associazione Italiana Allenatori Canottaggio - aveva il canottaggio nel sangue. Ha impugnato per la prima volta i remi quando era solo un ragazzino. E non li ha più lasciati".

Il lutto

Galizia è stato una bandiera della società campana, dove ha curato la squadra giovanile e poi quella composta da atleti disabili, tra cui Marta Piccininno che lo scorso febbraio ha stabilito il suo secondo record del mondo indoor sui 500 metri nella categoria Pararowing PR3.