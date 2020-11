Lutto a Buonabitacolo: muore a 35 anni l'Appuntato Scelto Luca Ferraiuolo

A lutto, i carabinieri e la comunità di Buonabitacolo e la Compagnia di Sala Consilina: il cuore dell’Appuntato Scelto Luca Ferraiuolo, 35enne originario di Chiaromonte, in provincia di Potenza, ha smesso di battere. Come riporta Ondanews, il giovane militare ha lottato contro una grave malattia e, purtroppo, non ce l'ha fatta.

Dal 2015 era in servizio presso la Stazione di Buonabitacolo. Un ragazzo straordinario, professionalmente brillante, un valido uomo, per tutti i colleghi che lo hanno conosciuto. Dolore.

La nota del sindaco di Buonabitacolo, Giancarlo Guercio: