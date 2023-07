Salerno a lutto, addio ad Antonello Di Cerbo: il cordoglio

Salerno a lutto: è morto Antonello Di Cerbo, punto di riferimento del Terzo Settore di Salerno. Benvoluto e stimato da chiunque lo abbia conosciuto, il 60enne è spirato troppo presto, a causa di un brutto male contro il quale ha combattuto come un leone. Ideatore del progetto Rete Solidale, Di Cerbo è stato Direttore Didattico Scuola di specializzazione post università sul terzo settore “A. Gatto”, nonchè assistente Cattedra di Sociologia Università degli Studi di Salerno, dirigente nazionale dello Special Olympics Italia e direttore del Corso Malattie Neuromuscolari II Università degli Studi di Napoli (presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno). Presidente nazionale del A.I.R. Associazione Italiana Riabilitazione, Di Cerbo è stato anche impegnato in Regione come Consulente in Qualità di Coordinatore Capo dello Staff Segreteria del Vice Presidente Commissione Sanità.

Un fiume in piena, i messaggi di cordoglio sui social: tutti stretti attorno alla moglie Carmen Guarino, ai figli e ai familiari tutti. Dolore.