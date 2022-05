Addio a don Franco, l'infermiere gentile: Torrione a lutto

Salerno a lutto: è volato in Cielo Franco Liguori, infermiere molto conosciuto e stimato in zona Torrione e non solo.

Il ricordo

Un fiume di messaggi di cordoglio a mezzo social per il professionista, persona perbene caratterizzata da una profonda umanità e da una sincera gentilezza. L'intero quartiere si stringe attorno alla famiglia. Dolore.