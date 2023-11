Maltempo nel salernitano: disagi, danni e incidenti per la "tempesta di vento"

Il maltempo mette in ginocchio il nostro territorio. Da nord a sud della provincia, infatti, innumerevoli i disagi segnalati nelle ultime ore, in concomitanza con l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. Ad Acerno, per iniziare, alberi e pali dell'Enel abbattuti dalle raffiche di vento con danni alle auto in sosta, ma, fortunatamente, nessun ferito.

Incidenti nella Piana del Sele

Incidenti presumibilmente per l'asfalto viscido per la pioggia, intanto, nella Piana del Sele. In particolare, un'auto è sbandata ed è finita tra un muretto e un cancello, nei pressi di Santa Cecilia di Eboli. Come riporta Infocilento, poi, in viale Amendola è stato divelto un cartello stradale del Museo Archeologico e un pilastro in cemento sito all'angolo con via Nobile, non si sa se per via di un sinistro o se a causa di un atto vandalico.

La disposizione

A Pellezzano, inoltre, sempre per il maltempo, è stata disposta la chiusura ad horas del cimitero. Si raccomanda prudenza.