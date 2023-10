Dramma maltempo: alberi caduti e danni nel Golfo di Policastro

Ancora disagi causati dal maltempo nel salernitano. Dopo il caos sulla linea ferroviaria Scafati-Poggiomarino, nella zona nord della provincia, la pioggia e il vento di queste ore hanno provocato danni anche nella zona sud.

Nel Golfo di Policastro

A Sapri - riporta Ondanews - si sono spezzati i rami degli alberi in località Pali e Ponte Brizzi e si è resa necessaria la temporanea chiusura della Strada Statale 18. Di conseguenza, è stato attivato il Coc della Protezione Civile e, per precauzione, il sindaco Antonio Gentile ha disposto la chiusura del cimitero. A Vibonati, invece, un violento temporale con forti raffiche di vento ha divelto alberi. Numerosi sono stati i danni alle auto in sosta. Per fortuna non risultano feriti.