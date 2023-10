Alberi caduti, tetti divelti e allagamenti: i danni del maltempo a Vibonati

Il maltempo delle ultime ore ha colpito, fra gli altri, anche il comune di Vibonati, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per numerosi interventi, principalmente di tipologia dissesto statico. Tra le zone più colpite ci sono il Corso Italia e lestrade adiacenti nella frazione Villammare, e il complesso residenziale “Le Ginestre” che si sviluppa principalmente su Via delle Genziane.

Gli interventi

Sono intervenute le squadre dei pompieri di Policastro, Giffoni e Vallo della Lucania, e Eboli con autoscala. I caschi rossi hanno provveduto alla messa in sicurezza dei dissesti statici (principalmente tetti divelti), alla rimozione degli alberi caduti sulle strade e al transennamento delle zone di sicurezza in sinergia con il Comandante della Polizia Municipale. Sul posto era presente il sindaco Manuel Borrelli, il quale aveva già istituito il COC in via precauzionale. Sono in corso ulteriori verifiche. Al momento non ci sono persone evacuate.