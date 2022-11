Danni maltempo, parla il Prefetto Russo: "Situazione sta migliorando". A Cava chiude una strada

"Abbiamo da poco fatto un punto della situazione complessiva della provincia, soprattutto per quanto riguarda i comuni della zona su cui c'era l'allerta arancione, in particolare i sindaci dell'agro nocerino sarnese in cui la rete idrografica è particolarmente sviluppata”. A dirlo è il prefetto di Salerno, Francesco Russo, incontrando i cronisti, oggi pomeriggio in Prefettura, per fare il punto sul maltempo, che sta provocando non pochi disagi in tutto il territorio provinciale.

Il bilancio dei danni

Il Prefetto spiega: "A Scafati ci sono stati tantissimi interventi da parte dei vigili del fuoco, c’è molta acqua e ci sono stati parecchi allagamenti, però la situazione è migliorata rispetto a questa mattina. Ce l'hanno comunicato in diretta i sindaci poco fa e comunque noi continuiamo a seguire il tutto". "Ho ritenuto di convocare - sottolinea Russo - il centro coordinamento soccorsi già da ieri sera, da prima che iniziasse il maltempo perchè c'era l'esperienza recentissima di martedì, in cui abbiamo avuto tanti problemi e in cui veramente il lavoro è stato grosso da parte di tutti, vigili del fuoco, Protezione civile, per affrontare le varie emergenze sia a Nord che a Sud della provincia". Il prefetto, ribadendo che "al momento la situazione è in miglioramento", ricorda che "anche l'avviso meteo per domani è giallo, per cui ci auguriamo che questa sia superata". Nel Salernitano, oggi, "abbiamo avuto cadute di alberi nella Costiera Amalfitana, a Furore, tra Maiori e Cetara". "Difficoltà particolari - aggiunge Russo - dalla parte Sud della provincia, che tante preoccupazioni ci ha dato recentemente, non ce ne sono state. Ho sentito dei sindaci e sono sempre tutti allertati. C'è una coscienza molto forte di essere pronti a intervenire in queste situazioni".

A Cava

Il sindaco Vincenzo Servalli, nel pomeriggio, su indicazione dei tecnici della Provincia e sentito il Centro Comunale di Protezione Civile, ha chiuso, con una ordinanza sindacale, via Antonio Orilia - frazione Castagneto - nel tratto iniziale a partire da località Tengana.