Mangiano pesce e champagne, poi vanno via senza pagare: caccia agli "scrocconi"

Mangiano e bevono a sazietà, senza pagare il conto: è accaduto a Salerno, in un locale sul lungomare Trieste, come riporta Lira Tv. La coppia ha ordinato le pietanze più prelibate, accompagnate da buon vino e da due bottiglie di champagne. Senza pagare, i due hanno lasciato il locale dopo aver consumato pasti per quasi 400 euro.

I titolari del ristorante, non presenti sul posto, hanno denuciato l’accaduto sui social, invitando chiunque li riconoscesse a fornire indicazioni utili per risalire all’identità dei due truffatori. Ad agevolare le ricerche, le immagini di videosorveglianza.