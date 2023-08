Cetara, ancora senza esito le ricerche di Manuel Cientanni

Anche oggi le ricerche del corpo di Manuel Cientanni hanno dato esito negativo. È quanto si apprende dalla nota dei vigilil del fuoco. Per domani è previsto l'avvicendamento delle forze in campo oggi. Sul posto arriverà altro personale da Napoli nonché personale ed attrezzature della direzione della Calabria.

Le ricerche

La base delle operazioni sarà sempre presso il molo Manfredi, mentre il supporto tecnico sarà garantito dal battello completo di equipaggio del comando di Salerno. A rivolgere un pensiero alla famiglia il sindaco di Montecorvino Pugliano, Alessandro Chiola, Comune preso il quale lavora il padre del 29enne, Walter Cientanni. "Sono giorni difficili - scrive Chiola - giorni di silenzio, ore di riflessione, di disperazione, in cui vorremo immaginare che non fosse mai accaduto ma la realtà, purtroppo, è ben diversa. A Walter va il nostro affetto in questo momento triste e difficile che sta affrontando con l’itera famiglia. A nome mio, dell’amministrazione comunale, il segretario generale, i dipendenti tutti e l’intera cittadinanza siamo vicini al dolore che sta vivendo la famiglia del caro Manuel, che Dio vi sostenga caro Walter e vi dia tanta forza".