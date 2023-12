Salerno, l'operazione: maxi sequestro di profumi contraffatti

Sono oltre 110mila i profumi contraffatti sequestrati nell’ambito di un’operazione congiunta Guardia di Finanza ed agenzia delle dogane. L’attività è giunta a seguito dall’attenta analisi dei rischi effettuata dalle Fiamme Gialle del Gruppo Salerno e dalla locale Agenzia delle Dogane e Monopoli sulla documentazione commerciale delle merci in import da Paesi extracomunitari e destinate al porto commerciale salernitano. Tale fase preliminare ha permesso di individuare, nel corso di alcune settimane, tre diversi containers, provenienti dall’India e destinati ad una società di distribuzione del napoletano, contenenti profumi e prodotti di bellezza.

Il sequestro

Durante la fase ispettiva, i finanzieri e i funzionari doganali hanno riscontrato la presenza, nelle tre spedizioni, di diversi profumi riproducenti, nel design e nella forma, noti e caratteristici prodotti di importanti marchi appartenenti, tra l’altro, alle case di moda Jean Paul Gaultier, Dolce&Gabbana, Carolina Herrera e Paco Rabanne. Le stesse tipologie di prodotti contraffatti sono state poi rinvenute, nel corso delle attività di polizia giudiziaria, anche all’interno del magazzino della società sito a Palma Campania, facenti parte di precedenti importazioni e già pronti per la distribuzione in tutto il territorio dell’Unione Europea. A seguito dell’ingente sequestro, il responsabile della società coinvolta è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria di Nola per importazione e commercio di prodotti ritraenti marchi contraffatti, tali da indurre il consumatore medio in errore.