"Dammi i soldi o mostro i tuoi video hot": arrestata 58enne a Cava de' Tirreni

Carabinieri in azione, l'8 febbraio: è stata arrestata in flagranza di reato a Cava de' Tirreni una 58enne accusata di estorsione continuata aggravata ai danni di un'altra donna. A quest'ultima, da giugno, avrebbe già estorto alcune migliaia di euro con la minaccia di divulgare video e foto che ritraevano la vittima in atteggiamenti intimi.

L'arresto

A seguito della denuncia della vittima, esasperata per le continue richieste di denaro, i carabinieri hanno avviato le indagini intervenendo in occasione dell'ennesima estorsione, durante la consegna dei soldi. La 58enne, dunque, è finita ai domiciliari.