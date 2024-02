Lancinanti dolori addominali: soccorso e salvato dal sindaco-medico Luciano Trivelli

Avverte dolori addominali lancinanti, così, anche se di sabato, ha chiesto aiuto al suo sindaco-medico, Luciano Trivelli che, immediatamente, si è attivato per aiutare il suo concittadino, sottoponendolo ad un'ecografia d'urgenza. Il paziente, dunque, ha scoperto di avere un aneurisma dell'aorta addominale sottorenale di 5,8 cm: per lui, risultava necessario un intervento chirurgico in tempi brevi.

Il racconto

"In perfetta sintonia con i ragazzi del 118 della postazione di Montano Antilia, prontamente intervenuti, allertati dalla centrale operativa dell'Asl Salerno che ringrazio, il paziente è stato trasportato presso il nosocomio vallese San Luca - racconta il sindaco Trivelli - poi dopo gli ulteriori accertamenti di rito, è stato trasferito presso l'ospedale Ruggi di Salerno, per essere operato". Con professionalità e cuore, dunque, la prontezza del sindaco-medico di Montano Antilia, promotore peraltro di innumerevoli iniziative di prevenzione gratuita sul territorio, è riuscito a salvare la vita al suo concittadino. Un plauso a Luciano Trivelli, anche sui social, dove l'accaduto di ieri ha colpito innumerevoli utenti.