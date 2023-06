Cava a lutto: Antonella non ce l'ha fatta nel giorno della sua festa

Avrebbe compiuto 50 anni, nel giorno del suo onomastico, Antonella Rispoli, cavese ricoverata fino a ieri in Rianimazione, al Ruggi di Salerno. Ma, purtroppo, è spirata proprio il 13 giugno, giorno che è stato sempre di festa per la donna. Dopo essersi sottoposta ad un delicato intervento, Antonella purtroppo lottava tra la vita e la morte in ospedale.

Il cordoglio

"Il tuo sorriso è il nostro regalo più bello. Continueremo ad amarti incessantemente", "Una donna semplice e umile con un grande cuore... avrò sempre un bellissimo ricordo", "Tu ora sei in una dimensione diversa, fatta di pace. Arrivano nella mia mente i ricordi, le risate, i giorni spensierati di una gioventù innocente. La scuola. Riascolto i tuoi messaggi su messenger di qualche tempo fa. Non ci credo Antonella, non ci credo ancora che non ci sei più": questi solo alcuni dei messaggi che hanno inondato la bacheca Facebook della donna, benvoluta e amata da chiunque l'abbia conosciuta. Comunità a lutto.