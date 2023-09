Canalone a lutto: Lussy vola in Cielo a 12 anni, i funerali

Canalone a lutto per la prematura scomparsa della piccola Lussy Maria Santarem Ferraz, di 12 anni. La bambina è volata in Cielo troppo presto, spirando al Ruggi di Salerno: inutili, purtroppo, i tentativi dei medici di salvarle la vita. Quartiere in lacrime, stretto attorno alla madre Karen e al papà Gianpasquale.

I funerali di Lussy sono stati celebrati questa mattina, presso la chiesa di Sant'Anna in San Lorenzo, dal parroco don Luigi Aversa. "Chi desidera offrire un aiuto economico, troverà da Anna, al bar, un salvadanaio", si legge su un post Facebook della parrocchia che ha lanciato una raccolta fondi avviata per la famiglia del piccolo Angelo. Dolore.