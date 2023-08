Lutto a Battipaglia, addio al sedicenne Francesco Caiola

Battipaglia a lutto per la scomparsa prematura a soli 16 anni di Francesco Caiola. Fra i tanti messaggi di voglio fatti per venire alla famiglia anche quello dell'azione cattolica Salerno, di io fanno parte il padre Gianmaria e la madre Palmira.

Il messaggio

"Francesco - si legge - è volato in cielo nel giorno dell'Assunta. Quando le parole vengono meno, è il tempo del Silenzio, luogo in cui siamo certi il Signore si fa vicino e ci sostiene. A Lui chiediamo con forza di prendere per mano Gianmaria, Palmira, Giorgia e tutta la loro bella famiglia ed accompagnarli ad attraversare questo tempo così difficile". Francesco è stato portato presso la chiesa parrocchiale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, chiesa resterà aperta fino alle 23 di domenica 15 agosto. Mercoledì 16 agosto alle 10 i funerali.