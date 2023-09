Incidente mortale nel porto di Salerno, i sindacati: "Subito 24 ore di sciopero". Le reazioni dei politici

"Immediato sciopero di 24 ore nei porti della Campania: Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia". Ad annunciarlo è Gerardo Arpino, segretario generale della Filt Cgil Salerno. La decisione delle organizzazioni regionali e territoriali di categoria, Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, è stata assunta dopo il grave incidente avvenuto nel primo pomeriggio nel porto di Salerno costato la vita a un primo ufficiale. Molto gravi le condizioni di salute di un suo collega, ricoverato in ospedale. "E' inaccettabile - denunciano le sigle sindacali - che un giovane possa morire mentre compie il proprio dovere, perché lavoro non deve significare morte". I sindacati "manifestano tutta la loro solidarietà e vicinanza alla famiglia e a tutti i marittimi e lavoratori portuali. La sicurezza nei luoghi di lavoro è un diritto fondamentale ed irrinunciabile".

Il commento dell'Autorità Portuale

Il presidente Andrea Annunziata dichiara: "L'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale esprime il suo più profondo turbamento per quello che è successo oggi nel porto di Salerno. È un momento molto difficile. Dobbiamo prendere atto del fatto che questo drammatico incidente sul lavoro ci mostra quanto sia sempre più importante la cultura della sicurezza da parte di tutti, soprattutto in un ambito così delicato come quello portuale".

Le reazioni politiche

Si dice “costernato” il deputato salernitano di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari per i fatti accaduti nel porto del capoluogo: “La loro gravità impone risposte rapide sulle cause. Si parla di un malfunzionamento del ponte, attendiamo chiarimenti dalle autorità giudiziarie”. Interviene anche la vicepresidente del gruppo Pd alla Camera Valetina Ghio: “Voglio esprimere il massimo del cordoglio e della vicinanza alle famiglie dei due marittimi investiti a bordo di una nave nel porto di Salerno: uno dei quali è morto, mentre l'altro versa in condizioni gravissime. Proprio nel giorno in cui Salvini non ha dato in Parlamento alcuna risposta convincente e di prospettiva dopo la tragedia di Brandizzo, che è costata la vita a cinque lavoratori, prosegue senza sosta la drammatica scia di sangue. Il Partito Democratico chiede al governo con forza e determinazione che il contrasto alle morti nei contesti lavorativi diventi una priorità nazionale in tutti i luoghi di lavoro e, ovviamente, anche nei porti, luoghi particolarmente a rischio per la commistione di lavorazioni e di mezzi di trasporto. Come prevede anche la nostra Risoluzione sulla portualità, il cui iter è stato avviato ieri in commissione Trasporti, che mette al centro la sicurezza dei lavoratori con la richiesta di potenziamento di protocolli e misure di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori”.