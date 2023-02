Blitz dei Nas negli studi di Medicina Generale: scoperte irregolarità in Costiera e nella Piana del Sele

I carabinieri dei Nas, d’intesa con il Ministero della Salute, hanno effettuato un' intensa attività di controllo su tutto il territorio nazionale presso gli studi medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per accertare la presenza del medico nello studio nei giorni e negli orari comunicati all’Asl e svolgere una verifica generale sulla corretta conduzione dell’ambulatorio. Sono stati ispezionati complessivamente 1.838 studi di Medici di Medicina Generale e pediatri convenzionati, dei quali 251 hanno evidenziato non conformità (pari a circa il 14%), rilevando 308 tra irregolarità penali ed amministrative.

I controlli nel salernitano

In particolare il Nas di Salerno ha ispezionato complessivamente 36 studi di medicina generale e pediatrici, di cui 7 risultati non conformi, avendo rilevato criticità organizzative o funzionali che sono state immediate rappresentate alle competenti Autorità per l’immediata risoluzione. In particolare, 6 non conformità sono state riscontrate nella Piana del Sele e una in Costiera Amalfitana.