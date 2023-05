Il bus non arriva, anziana disperata: la Polizia la riaccompagna a casa

Era in attesa del bus per ritornare a casa sua, in via Ligea, ma il pullman continuava a farsi attendere. Disperata, questa sera, un'anziana, in via Roma, impossibilitata a rientrare nella sua abitazione senza il mezzo pubblico: dei passanti, notandola, hanno allertato una pattuglia della Polizia.

L'aiuto

Immediatamente, gli agenti hanno supportato la malcapitata, riaccompagnandola a casa. Un gesto di umanità e sensibilità importante da parte della Polizia che ha provvidenzialemente teso la mano all'anziana in difficoltà.