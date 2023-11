Alcol ai minori, il Tar riapre il bar: "Comune di Nocera non può sostituirsi all'autorità giudiziaria"

Resterà aperto, in via definitiva, un bar in piazza del Corso, a Nocera Inferiore, chiuso a ottobre dopo che i carabinieri raccolsero la denuncia di un genitore, che spiegò che la figlia aveva comprato alcol in quell'attività commerciale, pur essendo minorenne. Il Tar di Salerno ha accolto il ricorso del commerciante, spiegando che il Comune di Nocera non avrebbe potuto intervenire - con tanto di provvedimento - nella chiusura o sospensione dell'attività.

Il ricorso

Nelle motivazioni i giudici spiegano, infatti, che l'ente si è arrogato «l’esercizio dell'azione penale rigorosamente riservato all'autorità giudiziaria, nonché in difetto assoluto di competenza, ossia arrogandosi funzioni di polizia unicamente riservate all'autorità di pubblica sicurezza». Il provvedimento fu adottato dal Suap, poi con ricorso d'urgenza il bar riaprì dopo qualche giorno, per esigenze lavorative riguardo il personale. La difesa - avvocati Gregorio Sorrento e Luigi D'Andrea - avevano battuto il tasto sulla competenza di quella decisione, visto che il caso è da ricollegare alla esclusiva "funzione di cognizione del giudice penale e, al più, alla funzione di polizia dell'autorità di pubblica sicurezza". Gli accertamenti dei carabinieri furono avviati dopo le denunce dei genitori, con una delle due minori che si sentì male, dopo aver assunto alcol in quel bar. La buona fede del racconto delle due famiglie portò, poi, al provvedimento del comune, ora del tutto annullato. Non furono svolti altri accertamenti riguardo le accuse mosse al titolar del bar, così come riscontri nell'immediatezza dei fatti, riguardo la presunta vendita di bevande alcoliche ai due minori. Il comune, dal suo lato, potrà ricorrere al Consiglio di Stato.