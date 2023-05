Nocera, contributo per incentivare l'uso della bici 

Parte il programma sperimentale regionale per favorire l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro, con il riconoscimento di un contributo economico. Lo sviluppo coordinato e sostenibile della città è tra i punti principali del programma di mandato dell’amministrazione comunale di Nocera Inferiore. In particolare, l’aumento degli spostamenti in bicicletta rientra tra gli obiettivi del PUMS 2022.

Il programma

Il Comune di Nocera Inferiore ha partecipato al programma “Bike to work” della Regione Campania, che intende incentivare le modalità di trasporto sostenibile alternativo rispetto all’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale attraverso la concessione di contributi ai lavoratori che dimostrino - con l’ausilio di app e di altri strumenti di geo-localizzazione – l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro. La città di Nocera è risultata ammessa al contributo di 4.832,96 euro da parte della Direzione Generale per la Mobilità sostenibile della Regione Campania. Pertanto, è stato pubblicato l’Avviso Pubblico rivolto ai lavoratori residenti nel Comune di Nocera Inferiore e aventi la sede lavorativa in Regione Campania, che potranno richiedere un incentivo economico dimostrando l’uso sistematico di una bicicletta, anche a pedalata assistita, per lo spostamento casa-lavoro.

«Una buona e concreta occasione per favorire l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti quotidiani: una scelta che fa bene all’ambiente, alla salute e che, con questa misura, può garantire anche un ristoro economico» commenta il Sindaco Paolo De Maio. L’avviso pubblico e l’allegato per partecipare sono pubblicati in Albo pretorio, accessibile dal sito internet del Comune di Nocera Inferiore.