Nocera Inferiore, città "abbandonata e in uno stato di incuria": la denuncia del consigliere D'Alessandro

Nocera Inferiore città sporca e preda del degrado. Lo denuncia il consigliere comunale d'opposizione, ex candidato sindaco, Giovanni D'Alessandro. Lo fa attraverso una serie di scatti fotografici condivisi attraverso i suoi profili social.

La denuncia

"Ormai la città di Nocera Inferiore versa in uno stato di degrado e abbandono intollerabili. Chi gira per le strade (pure centrali) della città (tra le tante: via Iodice, nei pressi della scuola Marrazzo; via Pucci; via Napoli), cammina tra erbacce di ogni sorta". "E, se non sta attento, cade in qualche contenitore interrato per i rifuti ormai in disuso ma senza alcuna forma di messa in sicurezza. Igiene pubblica, decoro pubblico, sicurezza a Nocera Inferiore, purtroppo, non sono di casa! Con le stagioni calde alle porte e l'inevitabile imminente proliferazione di insetti e di animali pericolosi. E siamo a quasi 1 anno dall'insediamento della nuova Amministrazione comunale. Per quanto io posso, in qualità di consigliere comunale di opposizione, continuerò a segnalare nelle sedi istituzionali i disagi per i cittadini. Ma, ahimè, sono soltanto il signor sindaco e la sua giunta a poter provvedere".