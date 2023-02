Starza e pericolo di allagamenti, la relazione dopo le denunce: "Rischi per l'incolumità"

“Un pericolo per la privata e pubblica incolumità”. E’ quanto emerge dalla relazione del geometra del Comune di Nocera Inferiore, dopo il sopralluogo nella scorsa settimana effettuato nella zona Starza San Francesco e Starza Sorrento. La richiesta era stata fatta, con tanto di segnalazioni - tante a dire il vero negli anni - proprio dai residenti.

I rischi

Nella relazione, inviata anche alla regione Campania, al genio civile di Salerno ed al Consorzio di bonifica, si parla di “Concreta possibilità di ribaltamento e schiacciamento della parte in tufo dell’argine”. Nella missiva viene chiesto, con tanto di documentazione al Comune, di predisporre “attività di sua competenza finalizzate al ripristino della idoneità strutturale dell’argine”. A preoccupare è una parte in cui vi è “muratura in tufo con lesioni e distacchi evidenti”. Ora i residenti della Starza, soddisfatti per il sopralluogo effettuato, sperano in una risposta della Regione. A corredo della relazione ci sono foto che sono state scattate sia alla Starza San Francesco che alla Starza Sorrento. Lesione, tufo e distacchi potrebbero creare, alle prossime piogge, degli allagamenti. È in questi due tratti che si chiede di intervenire subito.