Allagamenti alla stazione a Scafati, il Comitato "Etica e salute" diffida Trenitalia e Comune

Il Comitato Etica Salute e Vivibilità ha diffidato Trenitalia, Ferrovie dello Stadio e il Comune di Scafati. Le motivazioni sono legate alle condizioni dei pendolari, che restano "ostaggi in treno per l’eterno e irrisolto caso dell’allargamento della stazione di Scafati, ad ogni allerta meteo"

La denuncia

“Li diffidiamo - spiega il comitato - perché, pur consapevoli delle problematiche che si ripetono ciclicamente sulla linea storica, agiscono in modalità emergenziale non garantendo quella necessaria ed opportuna manutenzione e azioni strutturali che possano garantire la normale attività di pubblico servizio per una linea fondamentale per gli utenti. Oltre al caso del ciclico allagamento di Scafati, restano senza soluzione altre ataviche problematiche come la mancata riduzione dei passaggi a livello, che generano incidenti e continue interruzioni della linea, e per le mancate scelte amministrative in relazione agli interventi su edifici pericolanti che ricadono sulla linea.Oltre alle tante difficoltà vissute , con l’interruzione della linea, spesso non risolutive. Auspichiamo che siano avviate anche indagini per accertare responsabilità in merito alle diverse e variegate competenze tra le istituzioni locali e per questo motivo abbiamo chiesto un intervento dell’Antitrust, mentre auspichiamo che la politica regionale sappia individuare un percorso più agevole nel dialogo e risposte verso gli utenti”.