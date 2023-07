Morta dopo un'attesa di due ore in ambulanza, autopsia per chiarire il decesso

Sono novanta i giorni che il medico legale impiegherà per chiarire le cause della morte di suor R.B. , deceduta martedì scorso all'ospedale di Nocera Inferiore. Secondo una denuncia della famiglia, la donna avrebbe atteso per circa due ore in ambulanza, in attesa del responso del tampone Covid. Nel registro degli indagati sono state iscritte due persone: le due persone che erano a bordo dell'ambulanza del 118, proveniente da Scafati, senza medico, che aveva soccorso la donna dopo una chiamata del suo medico di base.

Il dramma

L'ipotesi di reato è di omicidio colposo. Diversi i quesiti posti dal pm al medico legale, che ieri ha effettuato l'autopsia sulla donna. La religiosa aveva febbre e problemi di respirazione. Il medico di base aveva raccomandato il trasferimento in ospedale. Sul posto era giunta un’ambulanza che aveva condotto la religiosa all’ospedale “Umberto I” dove – secondo la testimonianza di due consorelle - l'anziana avrebbe atteso due ore all’esterno del pronto soccorso, sotto al sole in ambulanza, per conoscere l'esito del tampone, Poi, nel successivo trasferimento in reparto, la donna sarebbe deceduta. Di qui, la denuncia ai carabinieri