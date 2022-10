Rete fognaria a Nocera Inferiore, i lavori passano in centro: le modifiche

Chiusura di via Roma per completamento della rete fognaria a Nocera Inferiore. I lavori comprenderanno il tratto compreso tra via Astuti e piazza Trieste e Trento. Lo ha annunciato il sindaco Paolo De Maio

I nuovi interventi

Il nuovo piano di viabilità alternativa per Nocera Inferiore, con l’ordinanza 185, stabilisce la chiusura al traffico di via Roma, per i lavori di completamento della rete fognaria del primo lotto, stralcio B. In particolare, dal 3 novembre 2022 al primo gennaio 2023, gli automobilisti non potranno percorrere il tratto compreso tra il cavalcavia di via Astuti e piazza Trieste e Trento. Inoltre, in via Rossi è stabilita l’inversione del senso di marcia in direzione di via Papa Giovanni XXIII. Invece, in via Nicotera vi sarà l’obbligo di svolta a destra su via Rossi. Anche in via Fava obbligo di svolta a destra, su via Roma. Le presenti disposizioni saranno valide per tutto il tempo necessario per il completamento dei lavori della rete fognaria. Il Sindaco De Maio invita la cittadinanza alla pazienza e alla tolleranza: «Siamo alle battute finali per vedere finalmente realizzata un’infrastruttura indispensabile, che da troppo tempo attendevamo».