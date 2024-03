Luigi muore schiacciato dal trattore, si attende l'autopsia. Il sindaco: "Giovane serio e volenteroso"

Proseguono le indagini per fare luce sulla morte di Luigi Lambiase, il 41enne che, ieri, è deceduto mentre alla guida di un trattore in via Santa Maria delle Grazie, a Nocera Superiore.

Le indagini

I carabinieri, dopo i rilievi di rito, hanno posto sotto sequestro la salma dove, nei prossimi giorni, il medico legale – su disposizione della Procura di Nocera Inferiore - effettuerà l’autopsia per fare chiarezza sulla reale causa del decesso. E’ molto probabile che il 41enne sia stato colto da un malore improvviso mentre lavorava nel terreno.

Il cordoglio

Intanto oggi, nel giorno della Pasqua, il sindaco Giovanni Maria Cuofano ha scritto un messaggio di cordoglio ai familiari della vittima: “In un giorno di gioia, pace e serenità per la Santa Pasqua siamo tutti profondamente addolorati per la tragica scomparsa di Luigi: giovane volenteroso, di sani valori, lavoratore serio. Alla sua famiglia va il cordoglio e l’abbraccio della comunità di Nocera Superiore”.