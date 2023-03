Violentata con la forza, poi maltrattata per lungo tempo: 35enne a processo

Sarà processato per maltrattamenti e violenza sessuale un 35enne di Nocera Superiore, rinviato a giudizio dal gup del tribunale, al termine dell'udienza preliminare. Nel 2017 - ma per diverso tempo - l'uomo avrebbe malmenato e aggredito più volte la moglie. In un'occasione, anche alla presenza del figlio piccolo, per futili motivi.

Le accuse

Tra mani al collo e schiaffi, oltre che insulti, la vita della donna sarebbe stata di grande sofferenza. Il 35enne risponde anche di violenza sessuale. Non accettando il rifiuto della moglie, avrebbe costretto la stessa a subire rapporti sessuali. E lo avrebbe fatto con la forza, bloccandola sul letto. Sarà solo il dibattimento, ora, a chiarire le responsabilità dell'imputato rispetto alle accuse che gli vengono mosse.