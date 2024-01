Falsi volontari raccolgono offerte, l'allarme del parroco: "Non sono autorizzati"

"Attualmente - scrive don Fabio - non ci sono volontari autorizzati a nome della parrocchia per raccogliere sponsor o offerte per la parrocchia o per il Battistero. Diffidate da chiunque si presenti e avvertite il parroco per procedere ad identificare questi soggetti in mala fede"