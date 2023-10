Maxi operazione nella Piana del Sele, i sindaci convocati dal Prefetto: "Ora lotta ad occupazioni abusive e caporalato"

Si è tenuto questa mattina il tavolo provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. La riunione, a cui hanno preso parte i sindaci di Eboli, Battipaglia e Pontecagnano, non solo è stata l’occasione per conoscere il nuovo Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ma anche per conoscere i risultati dell’operazione interforze condotta nella giornata di ieri. Erano infatti presenti, oltre al Prefetto e al Questore, i comandanti provinciali della Polizia, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri. Oltre a commentare i risultati positivi del blitz “Alto impatto” sindaci e Prefetto sono stati concordi nel ritenere che l’azione di controllo e prevenzione dei reati sui tre territori debbano continuare.

Il commento

“Il Prefetto e i vertici delle Forze dell’Ordine ci hanno assicurato che le azioni di controllo proseguiranno – ha dichiarato il sindaco di Eboli Mario Conte - Oltre a contrastare fenomeni come lo spaccio degli stupefacenti e la prostituzione la Prefettura intende contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive di alloggi e verificare le condizioni, spesso precarie e ai limiti della sopravvivenza in cui vivono gli immigrati, ancorché regolari. Oltre a ciò proseguiranno anche i controlli contro il caporalato, fenomeno di sfruttamento purtroppo molto diffuso nella Piana del Sele. Il Prefetto ha anche assicurato che saranno incrementate le forze impiegate sul territorio. Ci siamo aggiornati di qui a qualche giorno per fare il punto della situazione”. “Naturalmente siamo soddisfatti dell’esito del blitz di ieri che fa seguito, almeno sul nostro territorio comunale ad altre sei azioni di contrasto alla criminalità messe in atto da quando sono diventato Sindaco di Eboli” ha concluso Conte.