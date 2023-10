Controlli a tappeto delle forze dell’ordine sulla fascia costiera dei Comuni di Battipaglia, Eboli e Pontecagnano Faiano. L’operazione “alto impatto” è stata disposta a seguito di numerose segnalazioni provenienti dai cittadini in ordine alla recrudescenza dei fenomeni delinquenziali nelle zone interessate. La Polizia di Stato – e in particolare gli agenti del Commissariato di Battipaglia, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e della Squadra Mobile – i militari dell’Arma dei Carabinieri delle Compagnie di Eboli e Battipaglia, e gli uomini della Guardia di Finanza di Salerno e di Eboli, coadiuvati dalle Polizia locali dei Comuni interessati, hanno posto in essere nel pomeriggio di ieri una serie di controlli con molteplici finalità, che hanno toccato tutti gli aspetti maggiormente critici di quella zona costiera: dalle occupazioni abusive, al traffico di stupefacenti, al commercio abusivo, immigrazione clandestina e prostituzione.

I numeri dell’operazione

Nel complesso, i risultati dell’operazione sono stati: