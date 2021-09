Traffico di droga e armi clandestine: in corso l'operazione "Delizia" tra Napoli e Salerno

In azione, dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri del Comando Provinciale di Salerno con il supporto del 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano e del Nucleo Cinofili di Sarno, nella provincia di Salerno, Napoli e Cosenza, nell'ambito dell'operazione Delizia, per eseguire un provvedimento cautelare, emesso dal Gip del Tribunale, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 56 soggetti, 35 dei quali sottoposti a custodia in carcere e gli altri agli arresti domiciliari. Le accuse per tutti, a vario titolo, sono di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi clandestine.

Il sodalizio si muoveva avvalendosi di una pluralità di canali di rifornimento riconducibili a qualificati contesti criminali di matrice camorristica radicati a Pagani e nella provincia di Napoli. Tra i principali stabili fornitori, sono stati individuati personaggi interni o contigui al clan Gionta di Torre Annunziata.

