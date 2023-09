Sesso e droga, 15 condanne anche in Appello

Droga a fiumi, a Pagani, confermate in gran parte le 15 condanne, emesse in primo grado, anche dalla Corte d'Appello di Salerno. Una decina le pene concordate. Sullo sfondo c'è l'indagine della Dda, concentrata su un sistema sgominato a gennaio scorso dai carabinieri e gestito dal "gruppo Pepe".

L'indagine

L'operazione rientrava nella più ampia azione di contrasto a un'organizzazione camorristica egemone a Pagani e operante nell'intero comprensorio. L'organizzazione era dedita allo spaccio soprattutto di crack e cocaina. L'organizzazione impiegava un gran numero di donne (ben dieci quelle arrestate all'epoca del blitz). Le operazioni, svoltesi in gran parte tra Pagani e altri comuni della provincia di Salerno, aveva visto l'impiego di 150 militari. Le indagini, avviate dai carabinieri di Nocera Inferiore, erano partite nel luglio 2019 dopo l'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco in direzione della vettura di un pregiudicato nocerino. Fu calcolato, dal volume di sostanze smerciate nel periodo delle indagini, un flusso di introiti per l'organizzazione pari a circa 4 milioni di euro annui. Dall'intercettazioni era emerso anche un fenomeno di prostituzione, dove alcune delle donne coinvolte vendevano dosi di stupefacenti, per poi offrire prestazioni sessuali a pagamento.