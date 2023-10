Parco "Quiquoqua" di Baronissi, il sindaco ai proprietari dei cani: "Abbiato rispetto dei bambini"

"Il parco-giochi Quiquoqua della frazione Aiello, inaugurato diciotto mesi fa, è stato realizzato per rispondere alle accorate richieste di tanti bimbi della frazione che chiedevano di poter avere uno spazio tutto loro dove trascorrere qualche ora alle giostrine e ai giochi". A ricordarlo, il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante: "Abbiamo pensato e realizzato uno spazio verde, attrezzato dove i piccoli possono star bene; abbiamo deciso anche di recintarlo per evitare incursioni estranee. - continua il primo cittadino- Malgrado i divieti e segnali (sradicati), invece, le visite al Quiquoqua di cittadini con i loro cagnolini sono diventate consuetudine per la disperazione dei bambini, cui vengono sottratti spazi, ambiente, salute. Care signore e signori abbiamo fortunatamente, nella nostra citta’, tante aree verdi dove accompagnare i nostri amici animali. Potremmo preservare i parchi -giochi e riservarli ai bambini? L’ingresso nei parchi-gioco non è consentito da leggi e ordinanze".

Infine, Valiante sottolinea che il divieto dovrebbe provenire dal buon senso e dal rispetto di ciascuno perchè "a nessuna mamma e a nessun papà farebbe piacere vedere il proprio bimbo giocare fra la pipì e la cacca degli incolpevoli cani. Noi rimetteremo ancora la segnaletica, voi care signore e cari signori osservatela. Ve lo chiedono i piccoli, che già da ora vi ringraziano", ha concluso Valiante.