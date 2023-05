Percepivano il Reddito di Cittadinanza senza averne diritto: 36 persone denunciate

Trentasei persone, 6 italiane e 30 extracomunitarie, sono state denunciate a piede libero dalla Questura di Salerno per aver ottenuto l'elargizione del Reddito di Cittadinanza senza averne titolo.

Le indagini

I sei italiani, secondo quanto appurato nel corso delle indagini, sono risultati direttamente o indirettamente intestatari o avere la piena disponibilità di imbarcazioni. Una circostanza che esclude la possibilità di tale beneficio. Per quanto concerne i 30 cittadini stranieri (10 cittadini del Senegal, 9 delle Filippine, 3 della Georgia, 3 dell'Ucraina, 1 della Tunisia, I dello Sri Lanka, 1 della Moldavia, 1 di Cuba e 1 della Federazione Russa) gli stessi, avrebbero autocertificato falsamente di essere in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo o di avere la residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi.